Pemerintah Telusuri Kayu yang Terbawa Saat Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah menelusuri kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dalam bencana di Sumatera dan Aceh.

Hal itu dia katakan dalam konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Rabu (3/12).

“Saat ini Satgas PKH sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” ucap Pratikno.

Menurut dia, pemerintah memantau menggunakan citra satelit untuk membidik pihak yang melanggar melakukan penebangan hutan sehingga terdapat banyak gelondong kayu saat banjir.

“Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” kata dia.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto disebut menginstruksikan agar seluruh lapisan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk ikut membantu memberi bantuan ke masyarakat yang menjadi korban banjir dan longsor.

“Bapak Presiden telah meninjau secara langsung ketiga provinsi terdampak untuk memastikan negara hadir dan tidak meninggalkan masyarakat, sendirian dalam situasi segenting ini,” tuturnya.

Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang hanyut terbawa aliran banjir.