Pemerintah Terbitkan Sukuk Global Senilai USD 3 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menerbitkan sukuk global senilai USD 3 miliar melalui tiga seri dengan tenor tiga, lima, dan 10 tahun dalam format RegS/144A Trust Certificates.

Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (6/11), penerbitan sukuk global tersebut terdiri atas seri SNI1129 senilai USD 500 juta , SNI1131 sebesar USD 1 miliar, dan SNI1136 sebesar USD 1,5 miliar.

Seri SNI1129 memiliki tenor tiga tahun dengan tingkat imbal hasil (yield) sebesar 5,45 persen dan jatuh tempo pada 13 November 2029.

Kemudian, seri SNI1131 bertenor lima tahun menawarkan imbal hasil 5,85 persen dengan jatuh tempo pada 13 November 2031.

Adapun seri SNI1136 memiliki tenor 10 tahun dengan imbal hasil 6,25 persen dan jatuh tempo pada 13 November 2036.

Ketiga seri tersebut memiliki tingkat kupon yang sama dengan imbal hasilnya.

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Penetapan harga (pricing) dilakukan pada 6 November 2026, sedangkan penyelesaian transaksi dijadwalkan berlangsung pada 13 November 2026.

Kementerian Keuangan melaporkan penerbitan sukuk global tersebut memperoleh respons positif dari investor internasional.