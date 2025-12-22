Pemerintah Terus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Transformasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut ada tiga pilar utama kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital.

"Pertama, penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana, Senin (22/12).

Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kiprah Kemkomdigi Perkuat Ekosistem Digital Nasional

Kedua, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan infrastruktur digital.

Hal itu agar layanan publik menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

"Transformasi digital ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada dunia usaha dan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya dalam Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards (IDIA Awards) 2025, belum lama ini.

Ketiga, adanya dorongan inovasi melalui berbagai program yang mempercepat adopsi teknologi digital dan menumbuhkan inovasi di berbagai sektor ekonomi.

“Dengan arah kebijakan yang tepat, konektivitas kuat, pelayanan publik lebih baik, serta ekosistem inovasi yang berkembang, transformasi digital akan menjadi penggerak utama yang membawa Indonesia melaju menuju era pertumbuhan ekonomi baru,” ungkapnya.