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Pemerintah Tidak Khawatir, Airlangga Sebut Inflasi Oktober 2026 Masih Aman

Pemerintah Tidak Khawatir, Airlangga Sebut Inflasi Oktober 2026 Masih Aman
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Harga cabai rawit menyebabkan inflasi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah tidak khawatir terhadap inflasi Oktober 2026 yang mencapai 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Airlangga menyebut meskipun angka tersebut mendekati batas atas sasaran inflasi nasional, tetapi masih dalam rentang sasaran pemerintah.

Adapun nilai sasaran tersebut, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen, sehingga kondisi inflasi nasional dinilai masih terkendali.

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“Jadi, pemerintah tidak khawatir," kata Airlangga usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11).

Menurut Airlangga, kenaikan harga sejumlah komoditas juga perlu dilihat dari sisi dampaknya terhadap pendapatan petani. 

Oleh karena itu, pemerintah menilai kenaikan inflasi tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima.

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"Yang naik juga terkait dengan penghasilan dari petani, jadi kami biarkan inflasi masih dalam range dengan 2,5 plus minus 1," ujarnya.

Eks Ketum Golkar itu menyebutkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat, pemerintah mengandalkan sejumlah program, termasuk penyaluran bantuan beras sebanyak 30 kilogram per keluarga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah tidak khawatir terhadap inflasi Oktober 2026 yang mencapai 3,23 persen secara tahu

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