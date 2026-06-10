Pemerintah Tidak Lagi Menggunakan MinyaKita untuk Bantuan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan minyak goreng rakyat atau MinyaKita tidak lagi digunakan untuk program bantuan pangan pemerintah.

Budi menjelaskan seluruh pasokan MinyaKita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

"Sekarang tidak ada lagi MinyaKita untuk bantuan pangan," ujar Budi di Jakarta, Selasa (9/6).

Budi mengaku pemerintah ingin masyarakat mudah mendapatkan minyak goreng rakyat tersebut di pasaran.

"Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," jelasnya.

Kementerian Perdagangan juga terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food guna memastikan distribusi MinyaKita berjalan lancar dan mudah diakses.

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Budi juga menjelaskan MinyaKita bukanlah minyak goreng bersubsidi, tetapi produk yang berasal dari skema domestic market obligation (DMO), yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Budi menyampaikan bantuan pangan pemerintah ke depan dapat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasar dan kebutuhan penyerapan komoditas.