Pemerintah Ubah Aturan Pembayaran Pajak, Utang Pokok Diprioritaskan Lunas
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyempurnakan ketentuan tata cara perpajakan dengan mengutamakan pelunasan pokok utang bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.
Penyempurnaan aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku mulai 2 Oktober 2026.
Regulasi terbaru ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pembetulan hingga pembatalan di bidang perpajakan.
Salah satu poin utama perubahan dalam PMK-71/2026 ini terletak pada penyesuaian skema pembayaran utang pajak.
Pada aturan sebelumnya, seluruh pembayaran dari wajib pajak diperhitung secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif.
Melalui ketentuan baru ini, setiap pembayaran yang masuk diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak.
Mekanisme anyar ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokok perpajakannya secara lebih cepat.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penyesuaian mekanisme tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
DJP menjelaskan penyesuaian mekanisme aturan pajak baru dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
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