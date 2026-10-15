Pemerintah Uji Cara Baru Atasi Kabut Asap, 1,5 Ton Dry Ice Ditebar di Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah menguji metode baru untuk mengurangi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan dengan menebarkan 1,5 ton dry ice atau es kering menggunakan pesawat Cessna, Kamis (15/10/2026).
Uji coba yang dipusatkan di sekitar Kota Palembang ini merupakan tindak lanjut perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Pemerintah berharap metode tersebut dapat membantu mengurangi konsentrasi asap yang menyelimuti wilayah perkotaan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurrachman mengatakan uji coba tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya tambahan dalam penanganan kabut asap di Sumsel.
Menurut Dudung, penebaran dry ice diharapkan dapat membantu mengangkat asap yang berada di lapisan sehingga konsentrasinya di sekitar permukaan kota berkurang.
"Dry ice ini fungsinya untuk mengurai asap yang tadinya di bawah menjadi dinaikkan ke atas sehingga di lingkungan kota dan sekitarnya ini nanti asap tidak ada," ujar Dudung.
Dudung menjelaskan persiapan uji coba masih berlangsung saat peninjauan dilakukan.
Sebagian bahan dry ice masih berada di Lampung, sedangkan sebagian lainnya telah tersedia di Palembang. Pesawat Cessna yang akan digunakan juga telah siapkan.
Sebanyak 1,5 ton dry ice ditebar di Palembang untuk mengurai kabut asap. Pemerintah menguji metode baru atas perintah Presiden.
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