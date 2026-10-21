Pemerintah Uji Coba Operasi Modifikasi Cuaca Dry Ice untuk Kurangi Asap Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melakukan uji coba penggunaan dry ice atau es kering dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

OMC dry ice itu bertujuan untuk mengurangi dampak asap akibat kebakaran dan hutan (karhutla) di kedua wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton Panjaitan mengatakan inovasi itu menjadi alternatif teknologi penyemaian awan yang dijalankan bersama metode konvensional menggunakan garam atau natrium klorida (NaCl).

Menurut dia, suhu ekstrem dry ice berpotensi memicu pembentukan kristal es di awan sehingga mendukung proses presipitasi atau turunnya hujan.

“Es ini sifatnya sangat solid dan temperaturnya sangat ekstrem, bisa di bawah minus 78 derajat Celsius. Ini merupakan karbon dioksida yang padat. Suhu dinginnya secara cepat dapat memicu pembentukan kristal es di awan hingga turun menjadi hujan secara alami dan ramah lingkungan,” ujar Berton, pada Selasa (20/10).

Dalam pelaksanaan OMC pada 19 Oktober 2026, BNPB mencatat sejumlah kegiatan penyemaian di beberapa provinsi.

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Di Kalimantan Tengah, pemerintah melaksanakan lima sorti penyemaian yang terdiri atas 1.600 kilogram dry ice dan 300 kilogram garam.

Di Sumatera Selatan, OMC dilaksanakan dalam tiga sorti. Sebanyak dua sorti menggunakan total 1.600 kilogram dry ice, sedangkan satu sorti lainnya menggunakan 800 kilogram garam.