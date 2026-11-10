Pemerintah Umumkan Biaya Pelunasan Haji per Embarkasi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan besaran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1448 Hijriah/2027 yang harus dibayarkan jemaah berdasarkan embarkasi keberangkatan.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis mengatakan agar para calon jemaah untuk memperhatikan batas waktu pelunasan.

“Kami mengimbau jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan,” ujar Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11).

Adapun pada musim haji 2027, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 orang.

Jumlah tersebut terdiri atas 191.419 kuota tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lanjut usia (lansia), 871 kuota pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 864 kuota Petugas Haji Daerah (PHD).

Kemudian, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 sebesar Rp98.466.351, sementara komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.648.825 (55,50 persen) per orang.

Selanjutnya, setiap peserta memperoleh Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan rata-rata sebesar Rp43.817.526,35.

Selain itu, pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp3.200.000 per jemaah.