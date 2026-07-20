Pemerintah Ungkap Alasan Tarif Lepas Kewarganegaraan Naik dari Jadi Rp5 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemerintah menaikkan tarif permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta.

Supratman menyebutkan penyesuaian tarif tersebut merupakan bagian dari pembaruan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sudah tidak mengalami perubahan selama 10 tahun terakhir.

“Memang ada penyesuaian tarif. Intinya dalam rangka peningkatan layanan. Sudah 10 tahun PP tentang penerimaan negara bukan pajak itu belum pernah berubah,” ucap Supratman di Istana Negara, pada Senin (20/7).

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Menurut dia, kenaikan tarif tidak hanya berlaku untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan, tetapi juga bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia.

Dia menjelaskan tarif naturalisasi bagi warga negara asing naik dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta.

Supratman menilai kebijakan tersebut tidak akan menjadi beban karena mayoritas pemohon merupakan warga negara asing yang telah tinggal di Indonesia selama 5 atau 10 tahun tidak berturut-turut dan umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

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“Tidak ada masalah. Rata-rata orang yang berkeinginan menjadi warga negara, terutama warga negara asing yang sudah tinggal lima tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut, punya kemampuan ekonomi yang lebih,” tuturnya.

Terkait kenaikan biaya pelepasan kewarganegaraan menjadi Rp5 juta, Supratman mengatakan jumlah pemohonnya sangat sedikit, hanya sekitar 200 hingga 300 orang.