Pemerintah Ungkap Antrean Haji Kini Tinggal 14 Tahun dari Sebelumnya 49 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan antrean untuk jemaah Indonesia turun drastis.

Menurut dia, yang sebelumnya bisa mencapai 49 tahun kini secara faktual berada di angka rata-rata 14 tahun.

Hal itu disampaikan Dahnil setelah bersama Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan setelah menemui Presiden Prabowo Subianto.

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Presiden disebut memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Haji dalam memperpendek antrean jemaah haji.

Sejak Kementerian Haji terbentuk, masa tunggu terlama yang tercatat mencapai 49 tahun.

Prabowo kemudian memerintahkan agar pemerintah mencari formula untuk memperpendek masa tunggu tersebut.

“Sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun, kemudian Presiden memerintahkan supaya mencari formula bisa lebih pendek,” ucap Dahnil.

Pemerintah kemudian mengubah formula pada tahun lalu sehingga rata-rata masa tunggu haji di seluruh Indonesia menjadi 26 tahun.