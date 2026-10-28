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Pemerintahan Ingatkan Aparat yang Jaga Demo Tetap Humanis

Pemerintahan Ingatkan Aparat yang Jaga Demo Tetap Humanis
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Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah meminta aparat untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama berlangsungnya unjuk rasa pada Rabu (28/10).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan hal itu agar situasi demo tetap kondusif.

“Pendekatan tersebut untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat,” ujar Syahganda.

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Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di tengah situasi yang berpotensi memunculkan beragam informasi di ruang publik.

"Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang dapat memperkeruh suasana," katanya.

Syahganda menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa, untuk melakukan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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“Pemerintah mengimbau seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi pada aksi tanggal 28 Oktober 2026 agar melaksanakan kegiatan tersebut dengan tertib, aman, dan damai,” tutur Syahganda.

Penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Pemerintah meminta aparat untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis selama berlangsungnya unjuk rasa

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