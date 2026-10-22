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Pemilih Demokrat dan PKS Paling Tak Percaya Prabowo-Gibran

Pemilih Demokrat dan PKS Paling Tak Percaya Prabowo-Gibran
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Presiden Prabowo Subianto mengusap matanya dengan handuk, di Istana Merdeka, Jakarta, Juli 2026. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pemilih Partai Demokrat dan PKS mencatat tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu berdasarkan survei Voxpol Center.

Temuan tersebut dipaparkan dalam survei nasional bertajuk Evaluasi 2 Tahun Kinerja Pemerintah, Program Prioritas, dan Isu Aktual pada Kamis (22/10).

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CEO sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berbeda di setiap kelompok pemilih partai.

“Temuan ini menunjukkan bahwa trust building kepercayaan publik dari masing-masing partai itu berbeda-beda,” kata Pangi dikutip dari kanal YouTube Voxpol Center Official.

Berdasarkan data survei, sebanyak 55,1 persen pemilih Demokrat menyatakan tidak percaya terhadap pemerintah Prabowo-Gibran.

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Sementara itu, tingkat kepercayaan dari kelompok tersebut hanya 45 persen.

Kondisi serupa terlihat pada pemilih PKS. Sebanyak 54,3 persen responden dari kelompok ini menyatakan tidak percaya, sedangkan 44,8 persen mengaku percaya terhadap pemerintah.

Pemilih Demokrat dan PKS mencatat tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan survei Voxpol Center.

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