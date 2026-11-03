Pemilihan Rektor UPNVJ Periode 2026-2030 Tertunda, Ini Permintaan Senat kepada Kemdiktisaintek
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H. menyoroti belum tuntasnya pemilihan rektor periode 2026–2030.
Dia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan kepastian jadwal serta penjelasan terbuka kepada senat mengenai kelanjutan proses pemilihan tersebut.
"Sebenarnya Pak Menteri dengan kewenangan yang dimiliki sudah bisa mengambil keputusan untuk menetapkan jadwal pemilihan agar proses pemilihan calon rektor bersama pihak kementerian bisa berjalan. Senat bersama Panitia PILREK UPNVJ sudah siap melaksanakan serta menjamin proses pemilihan calon rektor sesuai dengan ketentuan yang ada,” ungkap Irsyaf Marsal dalam keterangan resmi, Selasa (3/11).
Berdasarkan publikasi resmi UPNVJ pada 6 Oktober 2026, tiga calon yang melanjutkan ke tahap pemilihan adalah Anter Venus memperoleh 30 suara, Memen Kustiawan (2 suara), dan Abdul Halim (2 suara).
Ketiganya juga telah mengikuti pengundian nomor urut calon rektor sebagai persiapan tahapan pemilihan bersama menteri.
Dalam publikasi tersebut, Ketua Senat UPNVJ Irsyaf Marsal menyampaikan bahwa jadwal pemilihan masih menunggu penetapan kementerian.
Senat terus berkoordinasi agar proses berjalan sesuai prosedur. Namun, sampai periode jabatan rektor petahana berakhir, pemilihan tak kunjung dilaksanakan.hbh
Menurutnya, kewenangan kementerian perlu disertai komunikasi yang memadai mengenai alasan belum terlaksananya pemilihan akhir, tahapan yang masih harus ditempuh, serta target penyelesaiannya.m
Pemilihan Rektor UPNVJ periode 2026-2030 tertunda, ada permintaan Senat kepada Kemdiktisaintek
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