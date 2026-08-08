Pemilik 995 Senjata Api di Sekolah Sudah Meninggal Dunia Tahun 2020
jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut 995 senjata api (senpi) yang ditemukan di sekolah swasta, Jakarta Selatan (Jaksel), milik pria berinisial DS.
"Setelah didalami kepemilikan atas nama Saudara DS," kata Budi kepada wartawan, Jumat (7/8).
Adapun, DS memiliki empat pucuk senpi kaliber 4,5 mm, 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm, 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm.
DS juga diketahui memiliki satu pucuk senpi jenis merek Franchi SPA dan SPAS-15 kaliber 12 GA pabrikan Italia.
Namun, Budi tak memerinci sosok yang dimaksud DS dan hanya menekankan barang tersebut telah disita penyidik Polres Jaksel.
"Ini sudah diamankan oleh penyidik dari Polres Metro Jaksel," lanjut dia.
Budi melanjutkan DS selaku pemilik ratusan senpi yang ditemukan di sekolah sudah meninggal dunia pada 2020 lalu.
"Dari hasil pendalaman Direktorat Intelkam Subdit Wasendak, menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia tahun 2020, sehingga senjata ini diamankan untuk penelusuran lebih lanjut," tutur dia.
Polisi mengungkap pemilik ratusan senjata api yang ditemukan di sekolah sudah meninggal dunia tahun 2020.
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