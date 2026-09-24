Pemilik Mitsubishi Fuso Canter Euro4 Diimbau Segera Datang ke Bengkel Resmi

jpnn.com, JAKARTA - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia, menggelar program penarikan atau perbaikan kendaraan (recall) sebanyak 111,195 unit terhadap Mitsubishi Canter Euro4.

Program tersebut menyasar pada kendaraan yang diproduksi pada periode April 2022 hingga Mei 2026.

Sementara itu, program perbaikan dilakukan setelah KTB menemukan adanya potensi masalah pada bagian brake light switch (sakelar lampu rem).

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KTB menjelaskan gangguan itu berkaitan dengan kinerja pada kontak internal pada sakelar yang bisa menurunkan kinerja lampu setelah kendaraan digunakan dalam jangka waktu tertentu.

"Kondisi itu berpotensi tentu memengaruhi fungsi lampu rem belakang tidak optimal," tulis KTB dalam siaran persnya, Kamis (24/9).

KTB menjelaskan setelah melakukan investigasi, masalah itu berkaitan dengan adanya arus atau tegangan listrik berlebih yang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan peningkatan suhu pada komponen brake light switch, sehingga berpotensi memengaruhi fungsi lampu rem belakang. .

Sebagai langkah pencegahan, pengguna truk segera memperbaiki dengan cara penambahan relay dan sub-harness untuk mengurangi beban listrik pada titik kontak sakelar serta meningkatkan daya tahan komponen dalam jangka panjang.

Melalui program perbaikan atau Field Fix Campaign, pengguna diimbau harus membawa kendaraannya ke diler resmi untuk melakukan pergantian komponen. Pergantian itu disebutkan tidak dipungut biaya alias gratis.