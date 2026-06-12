Pemilik Mobil Wajib Tahu, Ini Tip Perawatan Mesin Turbo Modern

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini sejumlah mobil keluaran terbaru menggunakan mesin berteknologi turbo. Hal itu untuk meningkatkan performa mesin dan menjaga efisiensi bahan bakar.

Namun, masih banyak pemilik kendaraan yang menganggap bahwa perawatan mesin turbo tersebut sangat rumit.

Padahal perawatan mesin turbo modern tidak jauh berbeda dengan mesin konvensional.

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Turbo bekerja dengan memanfaatkan gas buang untuk memutar turbin yang kemudian menghasilkan udara bertekanan tinggi.

Udara tersebut diteruskan melalui intercooler sebelum masuk ke ruang bakar, sehingga proses pembakaran menjadi lebih optimal.

Teknologi itu memungkinkan mesin berkapasitas lebih kecil menghasilkan tenaga setara mesin yang lebih besar, tetapi dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.

Berbeda dengan mobil turbo beberapa dekade lalu yang mengharuskan pengemudi menunggu beberapa saat sebelum mematikan mesin, kendaraan turbo modern telah dibekali teknologi yang membuat prosedur tersebut tidak lagi diperlukan.

Dalam keterangan resmi Mitsubishi, Kamis, ada beberapa tips perawatan yang harus diperhatikan bagi pemilik kendaraan yang menggunakan mesin berteknologi turbo.