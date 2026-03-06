Pemilik NYSE Investasi 25 Miliar Dolar AS di OKX, Targetkan Saham Tokenisasi
jpnn.com, JAKARTA - Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), operator New York Stock Exchange (NYSE), resmi mengumumkan investasi strategis di bursa kripto OKX dengan valuasi perusahaan mencapai 25 miliar dolar AS.
Langkah ini menandai sinergi besar antara raksasa infrastruktur keuangan tradisional dengan teknologi Web3.
Sebagai bagian dari kesepakatan, ICE akan menduduki kursi di Dewan Direksi OKX.
Kemitraan ini bertujuan mengintegrasikan pasar modal konvensional dengan efisiensi teknologi blockchain melalui empat pilar utama: tokenisasi saham AS, lisensi harga kripto untuk produk futures ICE, solusi manajemen risiko institusional, serta pengembangan custody multi-chain.
CEO ICE Jeffrey C. Sprecher, menyatakan bahwa hubungan strategis ini akan memperluas akses ritel global ke pasar teregulasi sekaligus mempercepat penyediaan infrastruktur on-chain.
"Kemitraan ini mempertemukan dua mesin pencocokan berkinerja tinggi untuk membangun struktur pasar yang lebih andal, menjembatani aset digital dan ekuitas, serta memenuhi standar kepatuhan institusional," tambah Pendiri dan CEO OKX, Star Xu.
Salah satu inovasi paling dinanti adalah peluncuran Platform Sekuritas Bertokenisasi oleh NYSE. Melalui platform ini, pengguna OKX nantinya dapat memperdagangkan saham perusahaan AS dan ETF secara fraksional langsung dari aplikasi OKX.
Keunggulan utama sistem ini meliputi akses perdagangan 24/7 tanpa hambatan zona waktu, penyelesaian transaksi instan (menghapus siklus T+2), serta opsi pendanaan menggunakan stablecoin. Layanan ini direncanakan mulai meluncur pada semester kedua tahun 2026.
