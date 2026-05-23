Pemilik THM New Zone Medan Ditangkap Bareskrim Polri terkait Narkoba

jpnn.com - Pemilik tempat hiburan malam (THM) New Zone di Medan, Sumatera Utara ditangkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Penangkapan dilakukan saat tim Bareskrim membongkar kasus dugaan peredaran narkoba New Zone.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut tim gabungan Subdit IV dan Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) melakukan penindakan di THM tersebut pada Sabtu dini hari pukul 03.25 WIB.

"Sejumlah barang bukti narkoba disita dari tempat kejadian perkara (TKP)," katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (23//5/2026).

Selain barang bukti, polisi juga mengamankan 34 orang yang terdiri atas owner (pemilik), manajer, staf, pengunjung dewasa, dan pengunjung anak di bawah umur.

"Terhadap 34 orang yang diamankan telah dilakukan cek urine dan sebagian orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba," ucapnya.

Untuk langkah selanjutnya, para pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terkait detail kasus itu, ia mengatakan akan disampaikan usai pemeriksaan selesai.