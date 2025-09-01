Pemimpin Teknologi Dunia Berbagai Gagasan dan Bahas Potensi AI di Konferensi BATIC 2025

menu
Para speakers harikKedua BATIC 2025 yang berlangsung di Mangupura Hall, Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort, Nusa Dua pada Kamis (28/8). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, NUSA DUA - Hari kedua perhelatan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2025 yang diselenggarakan PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, berlangsung penuh energi, kolaborasi, dan diskusi inspiratif.

Para delegasi dari berbagai negara berkumpul untuk berbagi gagasan, menjalin jejaring, dan memperkuat kerja sama dalam ekosistem digital global.

Agenda hari kedua diawali dengan Charity Fun Run yang mempertemukan peserta di luar forum konferensi, membangun suasana kebersamaan yang hangat dan semangat kolaboratif sepanjang hari.

Mengusung tema 'Unveiling Technology in Shaping Today’s World', rangkaian konferensi menghadirkan diskusi mendalam seputar Artificial Intelligence (AI), teknologi imersif, hingga inovasi disruptif.

Para pembicara menekankan lebih dari sekadar teknologi, kolaborasi dan rasa saling percaya menjadi fondasi penting menghadapi era digital bersama-sama.

Salah satu keynote dari Nokia menyoroti peran AI yang kian besar di sektor telekomunikasi, serta pentingnya solusi ekspansif dan berkelanjutan.

Diskusi juga menekankan peluang model bisnis baru, termasuk inisiatif GPU-as-a-service bersama Telin yang dinilai mampu membuka jalan bagi inovasi industri.

Selain sesi utama, peserta juga mengikuti TelinPRO Insights: Design Thinking Workshop yang berfokus pada pemanfaatan WhatsApp Business dan CPaaS untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan.

