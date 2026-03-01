menu
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Dalam Serangan Israei-Amerika, Fredi Tulis Berduka Cita

Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Dalam Serangan Israei-Amerika, Fredi Tulis Berduka Cita
Wakil Sekjen Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Frederikus Lusti Tulis. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Frederikus Lusti Tulis mengecam Israel dan Amerika yang melakukan serangan kepada Iran.

Serangan Israel dan AS pada Sabtu (28/2/2026) itu telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

“Saya menyampaikan turut beduka cita atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran,” ujar Fredi Tulis sapaan akrabnya dalam keterangannya pada Minggu (1/3/2026).

Lebih lanjut, Fredi Tulis meminta Amerika, Israel dan Iran segera melakukan gencatan senjata.

“Segera gencatan senjata dan mengedepankan dialog. Oleh karena itu, perlu kembali ke meja perundingan,” ujar Fredi Tulis.

Lebih lanjut, Fredi Tulis  berpandangan peperangan tidak dapat menyelesaikan masalah.

“Perang  tentu akan berdampak pada jatuhnya banyak korban,” ujar Fredi Tulis.

Menurut Fredi Tulis, penggunaan senjata bukanlah solusi untuk mencapai keamanan jangka Panjang.

