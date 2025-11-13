menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Afrika » Pemimpin Uni Afrika Klaim Tak Ada Genosida Kristen di Nigeria

Pemimpin Uni Afrika Klaim Tak Ada Genosida Kristen di Nigeria

Pemimpin Uni Afrika Klaim Tak Ada Genosida Kristen di Nigeria
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Komisi Uni Afrika Mahmoud Ali Youssouf menegaskan tidak ada genosida di Nigeria utara, menepis tuduhan yang sempat mencuat setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ilustrasi: Freeworldmaps.net

jpnn.com - Ketua Komisi Uni Afrika Mahmoud Ali Youssouf menegaskan tidak ada genosida di Nigeria utara, menepis tuduhan yang sempat mencuat setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Tidak ada genosida di Nigeria utara,” kata Youssouf dalam pengarahan di markas besar PBB, New York, Rabu, ketika diminta menanggapi tuduhan tersebut.

Ia menambahkan, Uni Afrika telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa situasi di Nigeria utara tidak dapat disamakan dengan kekejaman yang terjadi di Sudan atau bagian timur Republik Demokratik Kongo.

Baca Juga:

Sebelumnya, Presiden Trump menuduh adanya genosida terhadap umat Kristen di Nigeria.

Tuduhan itu mendorongnya memerintahkan militer AS menyiapkan kemungkinan tindakan terhadap kelompok militan Islam di negara tersebut.

Pemerintah Nigeria dengan tegas membantah klaim adanya genosida terhadap warga Kristen dan menegaskan komitmennya memerangi terorisme di seluruh wilayah.

Baca Juga:

“Pemerintah terus berupaya melindungi semua warga tanpa memandang agama serta menyambut dukungan internasional dalam bentuk bantuan nonmiliter,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria dalam pernyataan terpisah.

Nigeria selama bertahun-tahun menghadapi serangan dari kelompok bersenjata seperti Boko Haram dan afiliasinya, yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI