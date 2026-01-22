Pemindahan ASN ke IKN Kian Matang, Ada Peran Mas Gibran

jpnn.com - Persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kian matang.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang mempersiapkan pemindahan ASN untuk berkantor di IKN.

Sebagai bagian dari agenda peninjauan kesiapan kawasan, Otorita IKN menerima kunjungan Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Selasa (20/1) lalu.

"Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan, bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN," kata Tina dikutip dari keterangan resmi Otorita IKN diterima di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong percepatan persiapan pemindahan ASN agar segera berkantor di IKN.

Menurut Tina, hal tersebut merupakan bentuk dukungan langsung yang diberikan Wapres Gibran.

Agenda itu turut memastikan pembangunan kawasan Nusantara, termasuk pengembangan ekowisata dan pemanfaatan energi bersih ke depan.

"Selain berdiskusi dengan Bapak Kepala Otorita IKN, kami melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini," tuturnya.