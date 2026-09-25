Pemisahan Pileg-Pilpres Bisa Uji Kekuatan Partai Secara Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Wacana memisahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dinilai dapat mengubah peta persaingan politik pada Pemilu 2029.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengatakan pemisahan kedua pemilihan itu akan membuat kekuatan partai politik dan kandidat presiden lebih terukur secara terpisah.

Menurut dia, penyelenggaraan Pileg dan Pilpres secara bersamaan selama ini memungkinkan munculnya efek ekor jas atau coattail effect.

Popularitas kandidat presiden dapat ikut mendongkrak perolehan suara partai politik yang mengusungnya.

"Kalau dipisah, partai harus membuktikan kekuatannya sendiri. Kandidat Presiden juga harus memenangkan pertarungannya sendiri," ujar Arifki kepada wartawan, Jumat (25/9).

Arifki menilai pemisahan pemilu juga membuka kemungkinan pemilih menentukan pilihan yang berbeda untuk Pilpres dan Pileg.

Artinya, pilihan terhadap calon presiden tidak otomatis berbanding lurus dengan pilihan terhadap partai politik di DPR.

"Belum tentu orang yang memilih seorang Presiden akan memilih partai yang sama untuk DPR. Pemilu terpisah membuka ruang lebih besar bagi pemilih untuk membuat dua keputusan politik yang berbeda," katanya.