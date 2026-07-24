Pemkab Badung Tak Pernah Berhenti Berinovasi Meski Memiliki PAD Besar

jpnn.com, BADUNG - Pemerintah Kabupaten Badung terus menghadirkan berbagai inovasi di bidang pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Meski menjadi salah satu daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Indonesia, Badung terus melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Apresiasi pun disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.

Fatoni memuji semangat Pemkab Badung yang dinilai tidak pernah berhenti mencari berbagai alternatif pembiayaan meski memiliki kapasitas fiskal yang sangat kuat.

"Pak Bupati terus melakukan inovasi, terus melakukan terobosan mencari sumber-sumber pembiayaan," ujar Fatoni saat menutup rangkaian kegiatan Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (16/7/2026).

Dia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah daerah tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemauan untuk terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

"Bayangin, sudah kaya masih bekerja keras berarti akan tambah kaya dan semakin kaya, maka ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang kemampuan keuangannya terbatas, tentu bisa mencontoh," katanya.

Fatoni menilai berbagai inovasi yang dilakukan Badung bahkan telah melampaui perkembangan regulasi dan sistem yang ada. Menurutnya, berbagai masukan dari Pemerintah Kabupaten Badung menjadi salah satu referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan maupun pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).