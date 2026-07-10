Pemkab Bandung Pastikan Stadion Si Jalak Harupat Siap Sambut Piala Presiden 2026

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memastikan Stadion Si Jalak Harupat siap menyambut penyelenggaraan turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Kompetisi sepak bola bergengsi tanah air ini dijadwalkan akan resmi dibuka pada 25 Juli 2026.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Kabupaten Bandung, Jumat, mengatakan kesiapan stadion secara umum telah terpenuhi, meski masih dilakukan penyempurnaan pada sejumlah fasilitas, terutama kualitas rumput lapangan.

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"Secara keseluruhan sudah siap. Namun, nanti kalau ada kekurangan kami perbaiki. Kemarin ada yang harus dibenahi dari rumput, maka saat ini sedang diperbaiki rumputnya," katanya.

Selain memastikan fasilitas dalam kondisi siap, Pemkab Bandung juga tengah mematangkan koordinasi bersama Polresta Bandung, Polda Jawa Barat, dan Kodim guna memastikan penyelenggaraan turnamen berlangsung aman dan lancar.

Dadang mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan PSSI, Stadion Si Jalak Harupat dipastikan menjadi lokasi pembukaan Piala Presiden 2026 yang diawali laga Persib Bandung melawan Arema FC.

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"Kemarin saya sudah bertemu dengan PSSI, insyaallah pada 25 Juli 2026 di Stadion Si Jalak Harupat akan digelar laga pembuka," ujarnya.

Ia menambahkan hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait kemungkinan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto pada pertandingan pembuka, meski pemerintah daerah telah menyiapkan skenario pengamanan apabila kepala negara hadir.