Pemkab Bekasi Apresiasi CSR Urban Farming Lippo Cikarang

jpnn.com, BEKASI - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mengapresiasi program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR mengusung konsep Urban Farming yang dijalankan PT Lippo Cikarang Tbk. selaku pengembang properti perkotaan dengan fasilitas berstandar internasional Lippo Cikarang Cosmopolis.

Sekretaris Bappeda kabupaten Bekasi Didik Setiadi mengatakan urban farming ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi kawasan-kawasan industri maupun perusahaan lain sebagai salah satu wujud komitmen menyalurkan CSR.

"Kabupaten Bekasi memiliki banyak lahan tidur yang dapat dimanfaatkan untuk menambah ruang terbuka hijau maupun mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di sektor ketahanan pangan," tutur Didik Setiadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/12).

Selain itu, lanjutnya, program CSR ini juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar melalui konsep pemberdayaan lewat penanaman sejumlah bibit komoditas pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan hingga cabai.

Pemkab Bekasi berkomitmen mendorong swasta menjalankan CSR berkelanjutan mengingat besar manfaat yang dihasilkan, termasuk urban farming dengan dampak positif luar biasa mulai dari peningkatan kualitas udara, mencegah banjir, menekan produksi sampah hingga menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas ekonomi.

Dia berharap ke depan mudah-mudahan program ini tidak hanya dijalankan di Lippo Cikarang saja tetapi juga beberapa kawasan industri lain.

Pihaknya juga memulai langkah baru untuk mensinergikan CSR perusahaan dengan program prioritas pemerintah daerah sesuai visi dan misi kepala daerah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang CSR perdana di Jawa Barat.

"Kami sudah kick off Musrenbang CSR, nanti perusahaan dapat menangkap kira-kira apa yang akan dilaksanakan oleh mereka," ucapnya.