Pemkab Bolaang Mongondow Utara Buka Suara soal OTT Bupati Sirajudin Lasena

jpnn.com, MANADO - Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena terjaring OTT KPK.

Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Khristanto Nani menyatakan pemkab masih menunggu keterangan resmi dari KPK.

"Saya saat ini masih di kantor, kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK," kata Nani di Manado, Senin malam.

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Dia mengatakan pihaknya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak memberikan informasi di luar yang menjadi kewenangan.

"OTT masih simpang siur karena kejadiannya di Jakarta, sementara saya posisinya di daerah. Jadi, tidak elegan lah kami dari inspektorat mengeluarkan pernyataan melebihi instansi yang lebih berwenang," katanya.

Prinsipnya, menurut Nani, tidak membenarkan atau membantah proses yang sementara dilakukan, tapi menghormati azaz praduga tak bersalah.

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Dia juga belum bisa memastikan adanya penyegelan beberapa kantor instansi seperti dinas pendidikan dan dinas pekerjaan umum seperti informasi yang sudah beredar karena dirinya beraktivitas di kantor.

Sebelumnya, KPK menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.