Pemkab Cianjur Buka Rekrutmen CPNS 2027? Begini Kata Akos Koswara

jpnn.com - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur Akos Koswara mengatakan daerah itu belum pasti membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

Menurut Akos, Pemkab Cianjur masih mengkaji kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah.

Akos mengatakan salah satu pertimbangan utama adalah proporsi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas 30 persen.

"Pertimbangan penting dalam menentukan rekrutmen ASN adalah proporsi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas batas maksimal 30 persen," kata dia, Minggu (9/8/2026).

Dia menyebut kajian kebutuhan pegawai dilakukan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan mempertimbangkan jumlah aparatur yang tersedia, kebutuhan masing-masing perangkat daerah, serta kemampuan fiskal pemkab.

Pemkab Cianjur menilai jumlah aparatur saat ini masih mencukupi untuk menjalankan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik setelah adanya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Saat ini aparatur Pemkab Cianjur terdiri atas 6.693 PNS, 8.039 PPPK, dan 6.994 PPPK paruh waktu.

Di sisi lain, jumlah PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun cukup besar.