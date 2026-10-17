Imigrasi dan Pemkab Blora Fasilitasi Paspor 2 Siswa SMK Berprestasi

jpnn.com, BLORA - Dua siswa berprestasi SMK Migas Cepu, Jeremy Vanco dan Radesta Kirana Prameswari bakal mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional JA WE Challenge 2026 di Singapura pada 3–6 November 2026.

Untuk mendukung keikutsertaan mereka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora memfasilitasi penerbitan paspor bagi kedua siswa tersebut. Paspor diserahkan bersama Wakil Bupati Blora Sri Setyorini.

Sri Setyorini mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu siswa berprestasi mengembangkan potensi sekaligus mengharumkan nama daerah dan bangsa di tingkat internasional.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Blora turut memfasilitasi biaya penerbitan paspor bagi Jeremy dan Radesta. Pemkab juga berkomitmen mendukung generasi muda berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

JA WE Challenge 2026 merupakan kompetisi inovasi regional bertema Waste-to-Energy yang diselenggarakan oleh Junior Achievement (JA) Singapore bekerja sama dengan Aramco. Kompetisi ini mengusung tema “Powering Our Future from Waste” dan ditujukan bagi pelajar berusia 15–19 tahun.

Melalui kompetisi tersebut, para pelajar didorong untuk mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah menjadi energi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

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Keikutsertaan Jeremy dan Radesta diharapkan menjadi kesempatan bagi keduanya untuk menunjukkan kemampuan dan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora Gilang Danurdara menyampaikan dukungannya terhadap sinergi antara imigrasi dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda berprestasi.