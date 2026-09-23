Pemkab Dompu & PT STM Sepakat Dukung Pengembangan Aktivitas Nelayan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dan PT Sumbawa Timur Mining (STM) menandatangani nota kesepakatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Bupati Dompu Bambang Firdaus menyampaikan apresiasinya kepada manajemen STM atas inisiatif kerja sama ini dan atas kepedulian untuk bersama membangun daerah.
“Meskipun STM belum menghasilkan (operasi produksi), tetapi ada upaya dalam rangka merangkul, melihat kondisi pemberdayaan masyarakat,” ujar Bambang, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu.
Adapun kesepakatan yang berlaku selama lima tahun ke depan ini bertujuan meningkatkan sinergi kedua pihak serta menyelaraskan PPM dengan program strategis Pemkab Dompu, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
PPM merupakan wujud komitmen STM untuk turut berkontribusi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah kerja Proyek Hu’u, proyek eksplorasi tembaga yang dikelola STM.
Pada kerangka program periode 2026-2031, PPM STM difokuskan pada delapan bidang yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, pelestarian lingkungan, sosial dan budaya, kelembagaan masyarakat, serta infrastruktur penunjang.
Melalui penandatanganan kesepakatan PPM ini, Bambang berharap STM terus menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Dompu.
Dia pun meminta jajaran terkait di Pemkab Dompu untuk mendukung program PPM STM agar dapat terlaksana secara optimal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dan PT Sumbawa Timur Mining (STM) menandatangani nota kesepakatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
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