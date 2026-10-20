Pemkab Grobogan dan Melawi Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat menyiapkan lahan pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat.

Komitmen itu disampaikan saat perwakilan kedua pemerintah daerah menemui Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta pada Selasa (20/10).

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Grobogan Indri Agus Velawati mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan lahan seluas 6,9 hektare yang berlokasi di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi.

Sertifikat lahan tersebut telah terbit dan sudah diserahkan ke Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Kemensos.

"Suratnya sudah terbit. Sudah (diserahkan ke Sekber)," kata Indri.

Di tempat yang sama, Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa juga menyatakan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Desa Semadin Lengkong, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

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Dia menegaskan bakal memenuhi persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk bertanggungjawab atas pematangan lahan.

"Untuk pematangan lahan menjadi tanggung jawab Pemda. Nanti kami ratakan pakai alat," ujar Dadi.