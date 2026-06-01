menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pemkab Majalengka Dukung Pembangunan Bengkel Pesawat di Bandara Kertajati: Dongkrak Ekonomi Lokal

Pemkab Majalengka Dukung Pembangunan Bengkel Pesawat di Bandara Kertajati: Dongkrak Ekonomi Lokal

Pemkab Majalengka Dukung Pembangunan Bengkel Pesawat di Bandara Kertajati: Dongkrak Ekonomi Lokal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampak depan BIJB Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. ANTARA/Fathnur Rohman.

jpnn.com, MAJALENGKA - Bupati Majalengka Eman Suherman menyambut positif rencana pembukaan bengkel perawatan pesawat (MRO) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Ia menilai pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) tersebut bisa menjadi motor penggerak baru bagi konektivitas udara dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Pengembangan MRO, kata dia, perlu disikapi secara positif karena merupakan bagian dari penguatan ekosistem bisnis penerbangan di kawasan bandara.

Baca Juga:

Ia mengajak semua pihak melihat rencana tersebut secara objektif dan tidak mengaitkannya dengan isu pangkalan militer, karena MRO merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai bengkel perawatan pesawat.

"Pengembangan MRO harus dipandang sebagai upaya memperkuat industri penerbangan dan membuka peluang ekonomi baru bagi daerah," katanya.

Menurut dia, keberadaan fasilitas perawatan pesawat akan menjadi daya tarik bagi maskapai dan pelaku industri penerbangan, untuk meningkatkan aktivitas di BIJB Kertajati.

Baca Juga:

Ia meyakini aktivitas MRO akan berdampak pada meningkatnya lalu lintas penerbangan komersial, sehingga kawasan bandara dapat kembali berkembang.

"Kalau fasilitas perawatan pesawat tersedia di Majalengka, maka peluang tumbuhnya penerbangan komersial juga semakin besar karena ekosistem bisnisnya ikut terbentuk," ujarnya.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyambut positif rencana pembukaan bengkel perawatan pesawat (MRO) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI