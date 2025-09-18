menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Pemkab Muba Berkomitmen Semua Pekerja di Musi Banyuasin Dapat Perlindungan yang Layak

Pemkab Muba Berkomitmen Semua Pekerja di Musi Banyuasin Dapat Perlindungan yang Layak

Pemkab Muba Berkomitmen Semua Pekerja di Musi Banyuasin Dapat Perlindungan yang Layak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setkab Muba Dr. Ardiansyah SE MM bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Muba Herryandi Sinulingga melakukan koordinasi di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta. Foto: Dokumentasi Humas Pemkab Muba

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) terus berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja di daerah ini.

Terkait hal itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setkab Muba Dr. Ardiansyah SE MM bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Muba Herryandi Sinulingga melakukan koordinasi di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta.

Mereka diterima Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Hendra Nopriansyah dan Asisten Deputi R. Chandra Budiman.

Baca Juga:

Hasil koordinasi menunjukkan cakupan perlindungan di Muba hingga Juli 2025 telah mencapai 48,26 persen, dengan 103.079 pekerja terdaftar dari total potensi tenaga kerja 213.582 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.

Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah mengungkapkan pendaftaran terbesar berasal dari pekerja rentan desa yang didaftarkan melalui APBD Pemkab Muba.

“Capaian ini merupakan langkah signifikan dari posisi Desember 2024 yang hanya mencapai 41,65 persen dengan 88.958 tenaga kerja aktif. Kami masih perlu mengejar sekitar 21.311 peserta untuk mencapai target nasional 52,15 persen pada tahun 2025,” kata Hendra dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Baca Juga:

Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet SH melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesra Ardiansyah menegaskan komitmen Pemkab Muba untuk meningkatkan perlindungan bagi semua pekerja, baik yang menerima upah maupun pekerja rentan.

“Penting bagi kami untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk yang rentan di desa mendapatkan jaminan sosial. Meski capaian 48,26 persen, ini merupakan kemajuan. Kami bertekad untuk terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan agar target ini tercapai hingga akhir tahun 2025,” tegas Ardiansyah.

Pemkab Muba dan BPJS Ketenagakerjaan bertekad untuk memastikan semua pekerja di Musi Banyuasin mendapatkan perlindungan yang layak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI