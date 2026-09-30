Pemkab Ponorogo Buka 13 Ribu Lowongan Kerja Bersama 69 Perusahaan
jpnn.com, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuka akses terhadap lebih dari 13 ribu lowongan kerja melalui Job Fair (Bursa Kerja) 2026 yang mempertemukan pencari kerja dengan 69 perusahaan di Ponorogo City Center (PCC), Selasa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara langsung sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi serta mengakses lowongan yang tersedia.
"Job fair ini menjadi salah satu upaya agar efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja bisa bertemu langsung, sehingga mendapatkan informasi dan akses dengan lebih mudah," katanya.
Pada hari pertama pelaksanaan, sekitar 4.500 pencari kerja telah melakukan pendaftaran.
Mereka dapat mengakses berbagai lowongan yang ditawarkan perusahaan dari sejumlah sektor usaha.
Sebanyak 69 perusahaan berpartisipasi dalam Job Fair 2026 dengan total kebutuhan tenaga kerja lebih dari 13 ribu orang.
Perusahaan peserta berasal dari berbagai sektor, antara lain manufaktur, industri kreatif, ritel dan perbankan.
Pemkab Ponorogo juga menyediakan akses bagi penyandang disabilitas melalui lowongan yang disiapkan perusahaan peserta.
Sebanyak 13 ribu lowongan kerja terbuka bagi para pencari kerja di Kabupaten Ponorogo.
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