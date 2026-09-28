Pemkab Purwakarta & Rumah Energi Sukseskan Program PW4JET di Cirata

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., mengatakan kolaborasi aktif dan terintegrasi dari berbagai pihak dinilai sebagai upaya penting dalam transisi energi.

Oleh karena itu, Pemkab Purwakarta bersama Rumah Energi mendorong perempuan di sekitar PLTS Terapung Cirata untuk menjadi pelaku utama dalam upaya transisi energi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Multipihak bertajuk “Membangun Transisi Energi yang Inklusif dan Responsif Gender di Wilayah PLTS Terapung Cirata”, yang mempertemukan pemerintah, pelaku sektor energi, dan lembaga keuangan untuk memperkuat akses perempuan terhadap pelatihan, pembiayaan, peluang ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

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Acara ini digelar pada 23 September 2026 di Aula Janaka, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat, sektor swasta, hingga lembaga perbankan untuk memastikan program ini memberikan multiplier effect bagi warga lokal,” kata Sri.

Dia berharap agar kawasan PLTS Terapung Cirata dan wilayah Kecamatan Maniis dapat menjadi pilot project bagi pengembangan transisi energi yang inklusif.

Forum ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan bidang energi (PT PLN Nusantara Power, PT PMSE, dan Perum Jasa Tirta II), serta lembaga keuangan (Bank BRI dan Bank BJB).

Sejalan dengan hal tersebut, Nani Dwi Wahyuni, S.E., M.IS selaku Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat bidang Pengarusutamaan Gender KemenPPA menegaskan transisi energi tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan manusia dan pemberdayaan perempuan.