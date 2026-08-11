Pemkab Situbondo Buka Peluang Investasi Rp40 Miliar Untuk Kawasan Wisata Pasir Putih

jpnn.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka peluang kerja sama pemanfaatan (KSP) kawasan Wisata Bahari Pantai Pasir Putih kepada mitra strategis untuk membawa salah satu destinasi legendaris Jawa Timur tersebut memasuki babak baru pengembangan pariwisata kelas dunia.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, kerja sama dengan investor merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pengelolaan kawasan wisata yang lebih profesional, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.

Menurutnya, pengembangan Pasir Putih tidak berarti mengubah identitas destinasi yang telah melekat kuat selama puluhan tahun.

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Melalui skema KSP, pemerintah membuka peluang investasi sedikitnya Rp40 miliar dalam lima tahun, dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun.

Nilai aset kawasan Pasir Putih yang menjadi objek kerja sama diperkirakan mencapai Rp143,5 miliar, terdiri atas aset tanah, bangunan, dan aset lainnya.

“Brand-nya tetap Pasir Putih. Nama Pasir Putih sudah melegenda dan tidak perlu diganti. Yang kita lakukan adalah memberikan wajah baru, kualitas baru, dan pengalaman baru kepada wisatawan melalui pengelolaan yang lebih profesional,” ujar Rio.

Pria yang akrab disapa Mas Rio ini mengatakan, Pasir Putih memiliki posisi strategis karena berada di jalur Pantura dan memiliki akses terhadap berbagai destinasi unggulan di Jawa Timur.

Dalam perspektif pengembangan kawasan, Pasir Putih tidak berdiri sendiri. Destinasi ini berada dalam potensi travel pattern yang menghubungkan Bromo–Besuki–Argopuro–Pasir Putih–Ijen–Baluran hingga Bali.