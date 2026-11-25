Pemkab Tangerang Bangun Jembatan Kalibaru Demi Mengurai Kemacetan Pakuhaji-Teluknaga
jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang membangun Jembatan Kalibaru yang menghubungkan Kecamatan Pakuhaji dengan Kecamatan Teluknaga.
Peletakan batu pertama jembatan yang terletak di Tanjung Burung, Teluknaga itu berlangsung pada Rabu (25/11).
Jembatan Kalibaru ditargetkan menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan kemacetan di kawasan Pakuhaji dan Teluknaga, sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Pembangunan dilakukan melalui skema tahun jamak (multi-years) dengan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang. Proyek infrastruktur strategis itu ditargetkan rampung pada Desember 2027.
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan pembangunan tidak hanya difokuskan pada jembatan utama, tetapi juga pada penataan serta pelebaran sejumlah ruas jalan pendukung.
Langkah tersebut menurut Maesyal dinilai penting agar pembangunan jembatan dapat memberikan dampak optimal terhadap kelancaran arus lalu lintas.
“Stelah dirancang pembangunan ini, kami harus juga membangun infrastruktur jalan lainnya supaya ada keseimbangan,” ujar Maesyal dalam keterangannya, Rabu (25/11).
“Kalau jembatannya sudah dibangun, tetapi jalan-jalan yang lainnya tetap tidak ada perubahan, akan menjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan,” imbuhnya.
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan pembangunan tidak hanya difokuskan pada jembatan utama.
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