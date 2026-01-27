menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pemkab Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Longsor KBB

Pemkab Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Longsor KBB

Pemkab Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Longsor KBB
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR gabungan menerjunkan alat berat dalam proses pencarian korban tertimbun material longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (27/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah memetakan kawasan yang nantinya bisa ditempati oleh warga terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan pascakejadian bisa dipastikan masyarakat tidak lagi bisa beraktivitas atau mendirikan bangunan di kawasan terdampak.

"Sesuai yang disampaikan pak gubernur, wilayah itu akan dijadikan kawasan hutan dengan penanaman pohon-pohon besar. Tidak mungkin masyarakat dikembalikan lagi ke sana," kata Asep ditemui di Kantor Desa Pasirlangu, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, pemerintah menunggu kajian Badan Geologi ihwal lokasi relokasi untuk warga terdampak.

"Untuk relokasi tentu menunggu kajian Badan Geologi agar betul-betul aman," ucapnya.

Dia menuturkan nantinya bisa saja ada warga yang tidak terdampak tetapi berada di sekitar kawasan longsor yang ikut direlokasi.

Baca Juga:

Karena bisa jadi rumah mereka bisa terdampak bencana serupa di kemudian hari.

"Sekali lagi kami menunggu hasil pengkajian, baik area yang terdampak langsung maupun sekitar Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua," tuturnya.

Pemkab Bandung Barat menunggu hasil kajian Badan Geologi terkait lokasi relokasi korban terdampak longsor di Pasirlangu, Cisarua.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI