Pemko Pekanbaru Kebut Perbaikan Jalan Rusak, Target Selesai Akhir 2025

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa perbaikan jalan rusak hingga akhir tahun 2025.

Perbaikan dilakukan secara overlay atau pelapisan ulang aspal, mencakup hampir di seluruh kecamatan di Pekanbaru.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan, pihaknya menargetkan perbaikan puluhan ruas jalan tuntas dalam beberapa bulan ke depan.

“Kami menggesa perbaikan jalan ini hingga akhir tahun nanti, overlay sejumlah ruas sudah berjalan,” ungkap Edward Riansyah, Rabu (24/9).

Menurutnya, percepatan tersebut merupakan arahan langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang menempatkan pemeliharaan jalan rusak sebagai salah satu prioritas pembangunan kota.

Tahap pertama perbaikan overlay tahun ini mencakup sekitar 15 kilometer jalan.

Total ada 29 ruas jalan yang dibenahi secara bertahap hingga akhir 2025.

Beberapa di antaranya yakni Jalan Serayu, Jalan Kulim, Jalan Jendral, Jalan Angkasa, Jalan Garuda, Jalan Melur, Jalan Cempaka.