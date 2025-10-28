Pemko Pekanbaru Lakukan Normalisasi Sungai dan Parit untuk Cegah Banjir  

menu
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Foto:Source For JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mengintensifkan upaya normalisasi parit dan aliran sungai untuk mencegah terjadinya banjir di berbagai wilayah kota.

Sejumlah alat berat jenis ekskavator dikerahkan untuk mengeruk sedimen yang menyebabkan pendangkalan di parit dan sungai.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan bahwa kegiatan pengerukan dilakukan secara bertahap di beberapa titik rawan banjir, termasuk aliran Sungai Sail, serta parit di sepanjang Jalan Arifin Achmad, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Paus.

“Kami berupaya menangani banjir secara bertahap. Alat berat untuk mengeruk sungai dan parit pun akan ditambah agar proses normalisasi berjalan lebih cepat,” ujar Markarius, Selasa (28/10).

Menurutnya, penambahan alat berat dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan sedimen dan memperlancar aliran air.

Dengan demikian, potensi genangan air saat musim hujan bisa ditekan seminimal mungkin.

Selain mengandalkan peralatan berat, Markarius juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan saluran air di lingkungan masing-masing.

Dia berharap pengurus RT dan RW dapat menggerakkan warga untuk membersihkan parit dan saluran air secara rutin.

