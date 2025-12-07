Pemko Pekanbaru Salurkan Bantuan Rp3 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra
jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menunjukkan kepedulian mendalam terhadap masyarakat Sumatra yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Pada Ahad (7/12/2025), Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 3 miliar yang akan disalurkan ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Bantuan diserahkan secara simbolis kepada BPBD Kota Pekanbaru untuk diteruskan ke tiga provinsi tersebut.
Prosesi penyerahan berlangsung di tengah kemeriahan kegiatan Nikah Massal Gratis yang dihadiri lebih dari 10 ribu warga.
Wali Kota Agung menegaskan bantuan itu membawa manfaat bagi kedua pihak yang memberi maupun menerima.
“Bantuan ini bukan hanya membuat saudara kita yang menerima merasa senang, tetapi juga memberi kebahagiaan bagi kami yang membantu. Kebaikan yang disalurkan akan kembali dalam bentuk ketenangan dan keberkahan,” ujarnya.
Agung mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan dalam jumlah besar itu karena kondisi keuangan daerah membaik.
“Alhamdulillah, Pekanbaru yang sebelumnya defisit kini menuju surplus. Dengan kondisi yang semakin baik, hari ini kami bisa berbagi kepada saudara-saudara kita di Sumatra,” jelasnya.
Bantuan diserahkan secara simbolis kepada BPBD Kota Pekanbaru untuk diteruskan ke tiga provinsi tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pusdeham Institut Ingatkan Ferry Irwandi: Jangan Politisasi Derita Korban Bencana
- Cerita Salmiati, si Penyelamat Kucing Korban Banjir Bandang
- Prabowo Hapus KUR Para Petani yang Terdampak Banjir Bandang
- PAN Salurkan Bantuan Senilai Rp 5 M untuk Korban Bencana di Sumatra
- BNPB: Korban Meninggal Akibat Banjir Bandang Sumatra 914 Jiwa
- Prabowo Kembali Bertolak ke Aceh, Cek Kerusakan Akibat Bencana dan Distribusi Bantuan