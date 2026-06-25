Pemko Pekanbaru Tanggung Anak Kurang Mampu, Wako: Kami Tak Mau ada yang Putus Sekolah

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperluas akses pendidikan gratis dengan menggandeng puluhan sekolah swasta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam program Zero Putus Sekolah.

Melalui kebijakan ini, biaya pendidikan siswa di sekolah mitra akan ditanggung penuh oleh pemerintah.

Program tersebut menjadi solusi bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri, sehingga tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibebani biaya sekolah.

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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak usia sekolah di Kota Pekanbaru tetap memperoleh hak pendidikan.

“Kalau tidak lulus atau tidak tertampung di sekolah negeri, orang tua tidak perlu khawatir. Anak-anak bisa masuk ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru dan seluruh biayanya ditanggung pemerintah,” kata Agung Kamis (25/6).

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 23 SMP swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemko Pekanbaru. Selain itu, pemerintah juga menggandeng 15 Madrasah Tsanawiyah (MTs) melalui kerja sama dengan Kementerian Agama.

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Menurut Agung, seluruh sekolah mitra tersebut telah diintegrasikan dalam sistem penerimaan murid baru sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan apabila tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.

“Intinya tidak boleh ada anak Pekanbaru yang putus sekolah. Kami siapkan jalurnya, kami siapkan sekolahnya, dan kami tanggung biayanya. Itulah program Zero Putus Sekolah yang sedang kami jalankan,” tegasnya.