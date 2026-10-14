Pemko Pekanbaru Targetkan 60 Km Jalan Tuntas Tahun Ini, Kualitas Pekerjaan Jadi Prioritas Wali Kota

jpnn.com - PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, menargetkan pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 60 kilometer tuntas pada akhir 2026.

Hingga pertengahan Oktober 2026 ini, realisasi pengerjaan jalan di sejumlah wilayah telah mencapai 32 km. Dengan capaian realisasi itu, Pemko Pekanbaru optimistis target pembangunan dan perbaikan jalan tersebut dapat tercapai sesuai rencana.

”Sekarang sudah 32 km. Insyaallah kami targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (14/10).

Agung mengatakan pemerintah terus menggesa pengerjaan infrastruktur jalan guna meningkatkan kenyamanan masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Meskipun mengejar target, kata Agung, kualitas pekerjaan tetap menjadi prioritas.

Dia mengingatkan supaya pembangunan maupun perbaikan jalan tidak dilakukan secara asal-asalan. Wako Agung meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan pekerjaan. Pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Menurut Agung, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada panjang jalan yang berhasil dikerjakan. Namun, katanya, kualitas hasil pekerjaan juga harus diperhatikan agar jalan dapat digunakan masyarakat dalam jangka waktu lebih lama.

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”Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, apalagi jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Agung meminta seluruh jajaran Pemko Pekanbaru menjalankan tanggung jawab secara maksimal. Dia menekankan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan merupakan bagian dari pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.