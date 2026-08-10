Pemkot Bandung Segera Bangun Ribuan PJU dan JPO di Jalan Soekarno-Hatta Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana akan membangun Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Soekarno-Hatta.

Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat tentang minimnya penerangan di jalan nasional itu.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait perbaikan PJU dan JPO di Jalan Soekarno Hatta telah tercapai.

Pihaknya juga sedang mengupayakan perbaikan Jalan Soekarno Hatta dilakukan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanjanya Negara (APBN).

"Kami juga sedang mengupayakan agar jalan-jalan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang berhubungan langsung dengan Jalan Soekarno-Hatta agar mendapatkan dana APBN untuk perbaikan-perbaikan," kata Farhan di Mapolrestabes Bandung, Senin (10/8/2026).

Dia menuturkan terdapat sedikitnya 4.000 titik yang akan dilakukan perbaikan di sepanjang Jalan Soekarno Hatta. Terkait JPO, pihaknya belum dapat merincikan nya. Namun JPO di dekat sekolah akan diprioritaskan.

"Total (JPU) kiri-kanan dan tengah ya hampir 4.000 titik. Termasuk itu (Flyover Kopo). Kan sekarang mah hanya down light nya saja, kurang cek saya mah itu," ucapnya.

"JPO yang pasti yang akan ditambah oleh Pemerintah Kota Bandung ada dua yaitu di depan SMKN 7 sama 9 ya itu tuh udah pasti akan dibangun," lanjutnya.