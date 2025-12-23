Pemkot Bogor Perkuat Layanan Darurat Lewat PSC Gesit 119

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menghadiri peresmian Gedung UPTD Public Safety Center (PSC) Gesit 119 yang berlokasi di kawasan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Senin (22/12).

Gedung tersebut menjadi pusat layanan kegawatdaruratan terpadu dan terintegrasi di Kota Bogor.

Keberadaan Gedung PSC Gesit 119 diharapkan mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang cepat dan responsif bagi masyarakat.

Layanan ini dirancang untuk memudahkan warga dalam memperoleh pertolongan medis secara efektif dan tepat waktu.

Dalam sambutannya, Adityawarman menyampaikan bahwa peresmian gedung tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi Pemerintah Kota Bogor di sektor kesehatan.

Dia berharap, dengan beroperasinya fasilitas tersebut, derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor dapat terus meningkat.

Adityawarman juga menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap berbagai upaya pemerintah daerah di bidang kesehatan.

“DPRD Kota Bogor 100 persen mendukung segala usaha Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Adityawarman yang juga merupakan doktor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB).