Pemkot dan Warga Batam Salurkan Bantuan Rp4,8 Miliar untuk Korban Bencana di NTT

jpnn.com, BATAM - Pemerintah Kota (Pemkot) bersama masyarakat Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp4,82 miliar bagi warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTT di Denpasar, Bali, Jumat (13/11/2026).

Amsakar menegaskan bahwa penyaluran dana ini merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas seluruh elemen masyarakat Batam terhadap warga di NTT yang sedang tertimpa musibah.

"Hari ini kami hadir di Kota Denpasar, Bali, untuk menyerahkan bantuan dari masyarakat Batam bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah bencana. Total bantuan yang kami serahkan sebesar Rp4.828.229.447 dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah NTT," ujar Amsakar dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1 miliar bersumber dari APBD Kota Batam, sedangkan Rp3.828.229.447 merupakan donasi masyarakat.

la berharap bantuan tersebut dapat membantu mempercepat pemulihan pascabencana, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

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Menurutnya, dukungan yang diberikan masyarakat Batam diharapkan dapat meringankan beban sekaligus menjadi penyemangat bagi warga NTT untuk bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

"Kami mendoakan agar masyarakat NTT senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga bantuan ini dapat membantu proses pemulihan sehingga pembangunan infrastruktur yang terdampak bencana dapat segera diselesaikan," kata Amsakar..