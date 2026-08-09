Pemkot Dukung Langkah PCNU Tangsel Hadapi Disrupsi Digital

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) Tubagus Asep Nurdin menyebut pihaknya siap mendukung penuh langkah adaptif PCNU di Kota Anggrek menghadapi disrupsi digital.

"Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan administratif, melainkan sebuah keniscayaan mutlak bagi organisasi keagamaan sebesar Nahdlatul Ulama untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin," kata dia kepada awak media, Sabtu (8/8).

Asep menyoroti pentingnya peran strategis kader NU dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat, edukatif, serta jauh dari paparan disinformasi maupun hoaks.

Terlebih lagi, kata dia, ruang digital Indonesia hari ini dibanjiri oleh arus informasi yang deras dan tidak semuanya terverifikasi dengan baik.

"Oleh karena itu, kader-kader NU harus berada di garda terdepan dalam literasi digital, mampu menyaring informasi secara kritis, serta memproduksi narasi-narasi keagamaan yang moderat, sejuk, dan mencerahkan bagi warganet," lanjut Asep.

Dia menegaskan bahwa Diskominfo Tangsel berkomitmen penuh untuk terus membuka ruang kolaborasi guna mempercepat pemerataan pemahaman teknologi hingga ke tingkat akar rumput.

"Kolaborasi ini sangat krusial agar program-program literasi digital pemerintah dapat terintegrasi dengan baik, sehingga masyarakat kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga subjek yang cerdas, produktif, dan berdaya saing di era digital," kata dia.

Diketahui, PCNU Kota Tangerang Selatan bersiap menggelar rangkaian acara pelantikan pengurus baru masa khidmat 2026-2031 yang dipadukan dengan agenda strategis berupa diskusi publik.