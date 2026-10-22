Pemkot Gandeng Ganesha Operation Tetapkan Bandung Sebagai Kota Tujuan Pendidikan Tinggi

jpnn.com, BANDUNG - Bagi sebagian besar siswa SMA di Indonesia, Bandung bukan cuma soal kuliner atau destinasi liburan akhir pekan.

Kota ini adalah mimpi—tempat mereka berharap bisa melanjutkan pendidikan tinggi dan menata masa depan.

Langkah untuk mempertegas identitas itu, Pemerintah Kota Bandung bergandengan tangan dengan PT Pendidikan Ganesha Operation (GO).

Pemkot Bandung meresmikan kerja sama strategis untuk memantapkan posisi Bandung sebagai kota tujuan pendidikan tinggi nasional.

Lewat kolaborasi, keunggulan kampus-kampus di Bandung—baik negeri maupun swasta—akan disosialisasikan secara masif.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut langkah ini sebagai momen penting untuk memperkuat ekosistem pendidikan di wilayahnya.

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"Kami bekerja sama dengan pihak swasta, Ganesha Operation, untuk mempromosikan semua perguruan tinggi di Kota Bandung di 720 lebih cabang GO di seluruh Indonesia," tutur Farhan, Rabu (21/10).

"Kami ingin membantu mewujudkan mimpi lulusan SMA terbaik untuk berkuliah di Bandung."