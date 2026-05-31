Pemkot Jaksel Gelontorkan RP 380 Juta untuk Perbaikan Jalan Lenteng Agung
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menyiapkan anggaran sekitar Rp 380 juta untuk perbaikan saluran air yang amblas di Jalan Lenteng Agung.
"Ini sekitar Rp380-an juta untuk seluruhnya sampai selesai dalam dua minggu," kata Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan anggaran sebesar Rp 380 juta tersebut digunakan untuk seluruh rangkaian pekerjaan perbaikan hingga tuntas.
Menurut dia, saat ini petugas memprioritaskan penanganan pada bagian utama saluran yang berada di bawah badan jalan agar lalu lintas dapat kembali normal secepatnya.
“Pekerjaan yang menjadi prioritas meliputi pemasangan gorong-gorong (box culvert) dan pemulihan pengerasan jalan sepanjang sekitar 10 meter,” ujar Santo.
Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menargetkan fungsi jalan kembali normal dalam tiga hari, sementara seluruh pekerjaan dituntaskan dalam dua pekan.
"Yang inti kita kejar dalam tiga hari. Hari Senin lalu lintas sudah clear, sudah tidak macet lagi," ucapnya.
Adapun pengerjaan telah dimulai sejak malam sebelumnya dengan pemasangan empat unit box culvert sepanjang empat meter. Setelah itu, petugas akan melanjutkan pemadatan dan pengecoran perkerasan jalan.
